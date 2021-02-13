«За окном вьюга»: съемки Карины Андоленко отменили из-за погодных условий

Актриса Карина Андоленко рассказала в своем микроблоге о том, почему не пошла на работу. Оказалось, причиной стала неблагоприятная погода.

Артистка призналась, что не очень огорчилась новости от съемочной группы. Более того, снежная погода за окном напомнила Андоленко школьные времена, когда из-за морозов можно было не ходить на уроки.

«Когда заснеженный город, на термометре -20, и это означает, что сегодня точно не надо в школу! И счастью не было предела, ведь можно было отдохнуть, не ползти снеговиком, укутанным в 100 одежек в школу, посмотреть мультики и съесть тонну конфет!», — отметила Карина.

Также знаменитость заявила, что в такой зиме есть свои плюсы.

«Какая же за окном вьюга в Москве! Давно я не видела такой зимы. Не буду лукавить, что мой сонный организм очень этому обрадовался и моментально выключил этот противный будильник и отправился дальше спать и во сне снимать кино в теплых краях», — сообщила свою реакцию на отмену съемок Андоленко.

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