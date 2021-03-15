«Как вам моя новая прическа?»: Анна Калашникова собрала волосы в высокий пучок-«башню»

Модель Анна Калашникова продемонстрировала вечерний брючный наряд на Woman Award-2021. Примечательно, что в своем образе знаменитость сочетала актуальную комбинацию топа и жакета.

Телеведущая разместила запись с модного показа. В ней Калашникова собрала все памятные моменты вечера. Анна и потанцевала для TikTok, и дала интервью, и просто запечатлелась с другими гостями в торжественных нарядах.

К слову, о нарядах. Аутфит Анны состоял из кипенно-белого блейзера с широкими плечами, кожаных зауженных брюк, топа с глубоким декольте и серебристо-блестящих босоножек.

«Вступаю в весну обновленной. Многие мои подписчики, увидев мой образ на Woman Award, просили меня дать им возможность разглядеть мою прическу получше. Все для вас дорогие! Все для вас!» — объяснила Калашникова свежую публикацию в личном профиле.

Стоит отметить, что белоснежный жакет Анны был украшен серебристыми узорами морской тематики. А кроп-топ пудрового цвета по бокам был сделан из драпированной ткани. Подобное сочетание ранее можно было наблюдать на певице Вере Брежневой. Исполнительница отдала предпочтение черному укороченному пиджаку и сверкающему топу-бандо.

Что касается прически Калашниковой, тут девушка изменила себе. Привычные голливудские локоны Анна выпрямила и убрала в высокий пучок. Знаменитость выпустила только одну прядь, создав эффект асимметричной челки.

«Как вам моя новая прическа?» — поинтересовалась Калашникова у своих поклонников.

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