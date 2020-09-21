«Старая только я»: Вера Брежнева в сверкающем топе-бандо и жакете с сеткой появилась на съемках

Вера Брежнева без устали работает. Лишь карантин позволил певице перевести дыхание, отдохнуть и побыть с семьей. Этим летом она выпустила трек с Монатиком и уехала в Киев, где давала концерты, каталась на вэйксерфе и участвовала в качестве гости в украинской Неделе моды. По всей видимости, недавно артистка вернулась в Москву. Она плохо себя чувствовала, поэтому провела несколько недель дома. А 21 сентября уже приступила к активной работе. Девушка решила похвастаться обновками.

38-летняя жена Константина Меладзе носит наряды разных фасонов. В обычной жизни певица прячет формы под толстовками и худи, а вот на сцене предстает в мини-платьях. На этот раз девушка опубликовала кадры со съемок. Она предстала в сверкающем топе-бандо и черном укороченном жакете с переливающейся сеткой и стразами. Брюки с поясом подчеркивали ее талию и рельефный пресс. Вера распустила волосы и сделала естественный макияж.

«Новая осень, новые съемки. Новый топ, новый пиджак, новый мейк. Старая только я. Но настроение огонь, так что, как говорит Иван Ургант, — работаем», — написала артистка.

Поклонники заверили, что Брежнева только хорошеет. Многие одарили певицу комплиментами:

«Вера, поверьте, с каждым годом вы все краше и моложе становитесь, и от вас невозможно отвести взгляд», «Как всегда, прекрасна», «Красавица наша», «Стильная, модная девчоночка».

Напомним, что накануне опубликовала новые фото и старшая дочка Веры — 19-летняя Соня, которая живет в Лос-Анджелесе. Девушка уже давно живет отдельно от звездной мамы.