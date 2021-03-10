«Стараюсь сохранить свою природную красоту»: Анна Калашникова высказалась о пластических операциях

Светская львица Анна Калашникова стала гостьей светского мероприятия, которое проходило в одном из модных ресторанов Москвы. Во время раута презентовали новый сезон шоу канала ТНТ «Ты – топ-модель», премьера которого состоится в воскресенье, 21 марта.

36-летняя Анна Калашникова, сама в прошлом модель, рассказала, чего она ждет от участниц проекта.

«Ожидаю, что девушки будут не только красивыми, но и харизматичными. Жду, что на шоу между ними будет борьба», — поделилась Анна Калашникова.

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина дала понять, что если девушка и делает пластику, то должна следить за тем, чтобы все было в меру и выглядело естественно.

«Я стараюсь сохранить свою природную красоту, я против «нарочитых» попок, думаю, что бразильская попа — это сумасшедший вариант. Я сделала недавно пластику, мой молодой человек только за», — отметила Анна Калашникова.

Уточнять, что именно она изменила с помощью хирургов, красавица не стала.

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