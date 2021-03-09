Глянцевые акценты: Юлия Паршута вслед за Юлией Михалковой выбрала кожаный костюм

Исполнительница Юлия Паршута пришла на концерт Sugar Moldova в кожаном комплекте и ботильонах с квадратним мысом.

Артистка поблагодарила организаторов и участников музыкального фестиваля, в том числе поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Отметим, что вечер был посвящен предстоящему музыкальному конкурсу — «Евровидению-2021».

«Любимый Филипп, прекрасная Наташа и роскошное шоу Sugar Moldova к Eurovision 2021.

Спасибо за возможность собраться с друзьями впервые после долгой «зимы», насладиться представлением и душевно поорать лучшие песни за историю «Евровидения», — написала Паршута в своем микроблоге.

К словам благодарности Юлия приложила фото своего образа. Примечательно, что артистка вслед за экс-участницей шоу «Уральские пельмени» Юлией Михалковой облачилась в оверсайзный пиджак из кожи. Вот только вместо брюк Паршута отдала предпочтение юбке длины мини. Также на артистке были темно-коричневые ботильоны с квадратным мысом и пояс им в тон. А завершила образ знаменитости маленькая сумочка на длинном ремешке.

Поклонники Юлии по достоинству оценили аутфит певицы.

«Любимая и прекрасная Юля», «Прекрасно выглядите: свежая, улыбчивая, весенняя», «Королева», «Образ — огонь!» — написали подписчики Паршуты в комментариях под снимками.

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