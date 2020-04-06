«Ультрамодный аутфит!»: стилист оценил монохромный кожаный наряд Юлии Михалковой

Актриса Юлия Михалкова не так давно сменила имидж – она поэкспериментировала с прической и выбрала челку, которая оказалась очень к лицу девушке. А сейчас экс-звезда шоу «Уральские пельмени» снова восхитила многих – наряд девушки одинаково понравился как большинству ее подписчиков, так и имидж-стилисту.

Михалкова предстала перед фолловерами в своем Инстаграм в супертрендовом кожаном комбинезоне молочного цвета. Модный эксперт Ольга Трофимова оценила выбранный светской львицей образ.

«Роскошный лук: кожаный комбинезон молочного оттенка на запАх с имитацией украшен элегантным глубоким вырезом, накладными карманами и отстрочкой. Яркий нюдовый макияж добавляет Юлии лаконичную, но эффектную нотку в образ. Монохромный лук очень вкусный, очень изысканный, потому что цветовая палитра выбрана невероятно гармонично. По всем параметрам ультрамодный аутфит!» — прокомментировала выбор Михалковой имиджмейкер Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.