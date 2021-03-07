«Красивое и трогательное»: Юлия Паршута составила список подарков к 8 Марта

32-летняя певица назвала вещи, от которых будут без ума все девушки.

Исполнительница Юлия Паршута разместила на своей странице чек-лист о том, как удивить свою даму в Международный женский день.

Паршута объяснила, что самый лучший подарок — это внимание. Артистка добавила, что забота и ласка будут выглядеть дороже техники или новенького автомобиля.

«Красивое и трогательное письмо от руки с воспоминанием, например, о первой встрече. Что вы чувствовали в тот момент, о чем думали, что запомнили лучше всего», — предложила Юлия.

Также в списке презентов на весенний праздник у Паршуты оказалась чистая затяжная нежность:

«Возможность быть нежным и внимательным всегда, а не только в Международный женский день. Я всегда чувствую эту грань – до праздника и после. Не превращайтесь в тыкву, когда пробьет полночь, растяните нежность».

Не забыла артистка и про более материальные вещи. Например, Юлия рассказала про ПП-торт, абонементы на танцы, йогу, массаж рядом с домом.

«Только не антицеллюлитный, пор фавор», — отметила Юлия.

Также девушка опубликовала фотографию с нежно-розовым пионом. Поклонники Паршуты остались в восторге от весеннего фото певицы:

«Красоточка, милашка», «Девочка-весна с прекрасными глазами, чудо, как хороша!».

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