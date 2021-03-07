«Красивое и трогательное»: Юлия Паршута составила список подарков к 8 Марта

Исполнительница Юлия Паршута разместила на своей странице чек-лист о том, как удивить свою даму в Международный женский день.
Паршута объяснила, что самый лучший подарок — это внимание. Артистка добавила, что забота и ласка будут выглядеть дороже техники или новенького автомобиля.
«Красивое и трогательное письмо от руки с воспоминанием, например, о первой встрече. Что вы чувствовали в тот момент, о чем думали, что запомнили лучше всего», — предложила Юлия.
Также в списке презентов на весенний праздник у Паршуты оказалась чистая затяжная нежность:
«Возможность быть нежным и внимательным всегда, а не только в Международный женский день. Я всегда чувствую эту грань – до праздника и после. Не превращайтесь в тыкву, когда пробьет полночь, растяните нежность».
Не забыла артистка и про более материальные вещи. Например, Юлия рассказала про ПП-торт, абонементы на танцы, йогу, массаж рядом с домом.
«Только не антицеллюлитный, пор фавор», — отметила Юлия.
Также девушка опубликовала фотографию с нежно-розовым пионом. Поклонники Паршуты остались в восторге от весеннего фото певицы:
«Красоточка, милашка», «Девочка-весна с прекрасными глазами, чудо, как хороша!».
Смотрите также: