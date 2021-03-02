«В гостях у короля»: Нетребко осмотрела гардеробную Киркорова и «выпросила» подарок

Оперная дива с мужем и сыном оказалась в особняке артиста. Даже она смогла удивиться количеству костюмов и аксессуаров в его коллекции.

Анна Нетребко живет в Вене с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. При этом оперная дива постоянно путешествует. Не только в квартире в Австрии, но и в США у нее хранятся многочисленные наряды, туфли и шляпки. Она признавалась, что только сценических платьев у нее около 200 штук. А красивую обувь артистка просто коллекционирует, так как некоторые туфли даже не может уже носить. Во время шоппинга она позволяет себе потратить сотни тысяч рублей на обновки.

Вот уже второй раз в этом году Анна приехала в Россию. В феврале она провела время в Санкт-Петербурге, где выступала в Мариинском театре, а в свободное время гуляла с сыном. На днях она приехала в Краснодар к родным, где устроила двухдневное застолье с пирогами, блинами и икрой. Как оказалось, ранее Нетребко с мужем и наследником успела побывать в особняке самого Филиппа Киркорова. Она сняла репортаж в самой знаменитой его комнате, куда он пускает не всех.

«Тиш, ну ка надень! Какая тебе нравится шляпа? А вот эта синяя, смотри, какая блестящая. Ребята, это мастерская шляпок и аксессуаров нашего короля! А вот и король!» — поделилась звезда. «Это потрясающе интересная комната — гардеробная», — отметила Нетребко. «Ремешочки, ремешочки. Короче, могу одеть два оперных театра», — похвастался Киркоров. «Это как минимум несколько оперных театров», — согласилась с ним певица.

Филипп Бедросович надел на гостью черную шляпку с принтом. Он не стал раздумывать и подарил стильную вещь оперной диве. Как известно, она коллекционирует шляпки.

«Спешел презент фром Филипп ту Анна», — заявил король отечественной эстрады. «Это очень крутая шляпа», — восхитилась Нетребко. «Это даже Филипп Трейси, на минуточку!» — подчеркнул певец. «Зашли выпросить подарки. В гостях у короля» — отметила звезда.

Затем гости стали разглядывать шкафы, в которых хранятся сотни наград Киркорова. Он хранит тарелочки с премии «МУЗ-ТВ», а также самовары с премии RU.TV. Артист похвастался «Золотым Орфеем», который он получил в Болгарии. По словам певца, эта самая ценная награда для него.

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