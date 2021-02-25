«Так красиво у моря»: 37-летняя Лопырева в белоснежном платье по фигуре вышла в свет в Дубае

Модель отметила, что такие мероприятия пока редко проходят в Арабских Эмиратах, но ей удалось попасть в число 50 человек, которые получили приглашение.

Виктория Лопырева редко приезжает в Москву. После рождения сына Марка Лео она предпочитает путешествовать по теплым странам. В прошлом году она была в Арабских Эмиратах и Турции. А не так давно блондинка отдохнула на Мальдивах. Примечательно, что раньше ее сопровождал муж Игорь Булатов. Однако несколько месяцев назад он получил новую должность и теперь находится в Республике Коми.

Стоит отметить, что Виктории некогда скучать, хоть она и тоскует по супругу. Модель участвует в фотосессиях и видится с подругами. Вместе с ней вновь отдыхает в Дубае мама Ирина. Также девушка все свободное время посвящает сыну, которому уже исполнилось два года. На днях Лопыревой довелось побывать на светском вечере. Она насладилась не только изысканными блюдами, но также увидела презентацию и дефиле.

«Очень здорово здесь, так красиво у моря, на песке», — призналась блондинка.

Для такого случая Лопырева облачилась в белоснежное платье по фигуре с акцентом на декольте. Она распустила волосы и сделала вечерний макияж. Девушка рассказала, что тщательно осмотрела все и оценила организацию, так как сама зачастую является организатором фестивалей и музыкальных вечеров.

«Сейчас очень сложно получить в Дубае разрешение на проведение мероприятия, но многим удается. Сегодня я на эксклюзивном публичном мероприятии. Всего тут 50 человек», — похвасталась она.

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