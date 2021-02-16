«Красивый вечер»: Лопырева в алом платье-футляре и нюдовых лодочках вышла в свет с мамой

Модель посетила светский раут в Арабских Эмиратах. Она провела время в компании подруг и родительницы.

Виктория Лопырева не так давно отдохнула на Мальдивах. Девушка предпочла развеяться с подругами, чтобы набраться сил перед предстоящей работой. Как известно, она получила новую должность в Москве. Также муж модели Игорь булатов теперь занят на работе, поэтому реже сопровождает жену в поездках. Ей приходится самой заботиться о сыне Марке Лео. Однако скучать блондинке некогда. На днях она вновь приехала в Дубай.

По словам Виктории, близкие помогают ей заботиться о ребенке. Также она пользуется услугами нянь. Накануне девушка отправилась на светский раут. Для такого случая модель облачилась в алое платье-футляр и нюдовые лодочки. Она распустила волосы и сделала неброский макияж с акцентом на глаза. Лопырева провела вечер в компании подруг за дегустацией изысканных напитков. С ней была мама Ирина, которая облачилась в пышное платье в пол цвета мака.

«Красивый вечер (любое мероприятие — редкость в наше время) — дегустация самого дорого вина в мире (на прошлой неделе кто-то купил бутылку за 1 млн $). Для меня это вино, конечно, стало настоящим открытием!» — поделилась звезда. «Именно тот вкус, которым наслаждались Наполеон с Жозефиной», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие отметили, что она очень похорошела за последние месяцы. А наряд девушки вызвал у них восторг. «Как вам идет такой стиль!», «Сдержанность и элегантность — идеальное сочетание», «Сложно не влюбиться», «Какая у Вики мама красавица! Правильно она ее называет Богиня», «Вика, вы шикарно выглядите! Вам бы первой леди какой-то страны быть!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: