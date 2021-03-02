Куколка: Тодоренко в нежно-розовом платье и с бантиком в волосах появилась на съемках «Маски»

Регина Тодоренко всегда любила быть в центре внимания. После участия в шоу «Орел и решка» девушка стала знаменитой. Теперь она работает ведущей, создавая свои программы. Регина стала женой Влада Топалова и растит с ним сына Михаила, но материнство не мешает ей строить карьеру на телевидении. Уже второй сезон она снимается в проекте «Маска» в составе членов жюри с Филиппом Киркоровым, Валерией, Тимуром Родригезом и Александром Реввой.

больше по теме Регина Тодоренко в алом костюме оверсайз и плюшевых тапочках предстала на съемках «Маски» Телеведущая оделась в одной цветовой гамме с Филиппом Киркоровым.

В этом году судьи стараются меняться для каждого эфира. Регина уже не раз позировала в разных париках, представая с розовыми локонами и даже с каре. А наряды она выбирает очень женственные: шифоновые платья, яркие костюмы в алом цвете. На днях прошли новые съемки: на этот раз у Тодоренко был нежный лук. Она появилась в студии в светло-розовом платье пудрового оттенка с рукавами-буфами и белым воротничком «Клодин». Свои локоны девушка украсила бантом.

Перед началом съемок Киркоров решил раздать всем коллегам подарки. Он вручил им коробки, в которых были конфеты в виде шоколадных губ. Певец предложил разбить их молоточком. Внутри оказались пригласительные на презентацию.

«А тебе не дам, потому что ты не будешь с нами 4 марта», — заявил артист Ревве. «Нужно аккуратно, да?» — уточнила Тодоренко. «Да, нужно по губам», — пояснил Филипп Бедросович, рассмешив девушку.

К слову, воротники, как у телеведущей, становятся все больше актуальны. На днях в похожем образе отметилась Лера Кудрявцева.

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