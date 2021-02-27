«Семейные завтраки»: Валерия в жакете цвета хаки запечатлелась с крохой-внучкой в ресторане

Валерия уже давно живет в браке с Иосифом Пригожиным. Общих детей у пары нет, но певица вырастила двоих сыновей и дочку от прошлых отношений. Ее младший сын Арсений женился в прошлом году на избраннице Лиане. 22-летний бизнесмен вскоре также стал папой. Девушка подарила ему дочку Селин. Теперь пара привыкает к новой роли. Они заботятся о малышке, наряжают ее в модные наряды и заботятся, чтобы у ребенка было все необходимое.

Первый месяц Валерия не появлялась в гостях у сына. Лишь недавно стало известно, что Пригожин болел коронавирусом, поэтому они были в самоизоляции некоторое время. Зато теперь пара регулярно видится с новым членом семьи. На днях даже дочка певицы Анна Шульгина понянчилась с племянницей. А 27 февраля свой выходной артистка решила посвятить Арсению и своей невестке. Они встретились в ресторане. Там звезда пообщалась и подержала на руках внучку.

На новом фото Валерия в жакете цвета хаки позировала с крохой на руках. Она рассказала, что увиделась с наследником и Лианой.

«А мы уже собираемся на семейные завтраки вне дома. Выходной. Семья. Селин. Счастье», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что в 52 года певица выглядит очень молодо. «Как подержать хочется», «Это настоящее счастье», «Валерия как куколка. Будто спите в холодильнике», «Вы так красиво улыбаетесь, Валерия, загляденье!», «Как вам идет лялька», «Красивая наверное девочка получилась», «Какая милота», «Маленькое солнышко. Пусть растет счастливой», — прокомментировали пост подписчики.

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