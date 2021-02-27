«Лера приехала»: Кудрявцева в нежно-розовом платье запечатлелась на съемках с Привольным

Лера Кудрявцева в этом году пережила сразу несколько неприятных ситуаций. Сразу после Нового года она переболела коронавирусом, а потом неудачно упала и сломала крестец. На больничном телеведущая провела больше месяца. Лишь в начале февраля она вернулась к работе, а также смогла больше времени проводить с семьей. Пока проводить целые дни в студии, как было раньше, блондинка не может, но время от времени ездит на работу.

Не так давно Лера впервые предстала на съемках с новым соведущим. Раньше шоу «Звезды сошлись» она вела с Оскаром Кучерой, ему на смену в 2020 году пришел Александр Колтовой, который погиб спустя несколько месяцев. Мужчина любил пилотировать. Очередной полет на воздушном судне завершился трагедией. Кудрявцева была шокирована произошедшим. Теперь ей предстоит работать с Антоном Привольным, которого зрители знают по передаче «Контрольная закупка».

26 февраля в соцсети появилось фото, на котором Кудрявцева уже готовится к съемке с Привольным. Девушка предстала в кадре в нежно-розовом мини-платье с белым воротником. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она была в тапочках, так как каблуки надевает лишь во время съемок. По всей видимости, телеведущая вместе с Антоном облагородила гримерку, повесив новый портрет.

«Лера приехала… Договорились битое стекло друг другу в обувь не класть. Неплохо для начала», — отметил он.

Поклонники пришли в восторг от такого тандема. Многие одарили ведущих комплиментами. «Вы оба интересные, харизматичные. Ваш дуэт будет такой же», «Гуливер и красивая лилипуточка!», «Мы очень рады ждем с нетерпением. Берегите друг друга», «Все получится, вы, Антон, на своем месте!», «Какое платье, Лера красотка», «Очень стильные, приятные, светлые», — прокомментировали пост подписчики.

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