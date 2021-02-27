«Я сегодня в образе Кристины Асмус»: Тодоренко показала, как ее преобразили для шоу «Маска»

На телеканале НТВ стартовал долгожданный второй сезон шоу «Маска», в котором принимают участие 14 персонажей в оригинальных и неповторимых костюмах. По задумке организаторов, на сей раз меняет «маски» и одна из судей проекта – Регина Тодоренко. Девушка занимает кресло в жюри и от выпуска к выпуску примеряет на себе самые разные, порой кукольные, образы.

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На этот раз Тодоренко предстала с черными волосами под каре и челкой. На девушке – эффектное платье из парчовой ткани, с глубоким декольте и массивными плечами. Не показать поклонникам новую себя красавица не смогла. И рассказала:

«Я сегодня в образе Кристины Асмус. А Филипп, — навела камеру блогер на Киркорова, — а Филипп – в образе моего дедушки!».

Кстати, многие звезды к весне кардинально преобразились внешне. К примеру, упомянутый Тодоренко Киркоров отказался от своих черных, как смоль, локонов и теперь щеголяет платиновым блондином.

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