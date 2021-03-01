«Алло! Кто звонит? Весна?!»: Орбакайте в белом костюме с алыми узорами предстала на фото

Певица вернулась в Россию и обрадовалась наступлению нового времени года. Она решила похвастаться броским и женственным образом.

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. Она не скрывает, что всегда скучает по родине. Обычно несколько раз в год певица совершает перелеты, чтобы увидеться с родными, дать концерты и порадовать поклонников своими выступлениями. В декабре она вернулась в Нью-Йорк, где резвилась с дочкой Клавдией в сугробах. Потом уже вместе с мужем Михаилом Земцовым артистка отдыхала в Майами.

Но в конце февраля Орбакайте прилетела в Москву. Она возобновила репетиции и теперь готовится порадовать публику своими яркими выступлениями. Обычно мама певицы Алла Пугачева любит устроить праздник и объявить наступление весны. На этот раз раз Кристина принарядилась, чтобы встретить смену времени года. На новом фото она предстала в белом костюме из легкой ткани с алым принтом с весенним мотивом.

Артистка сидела на розовом диване с телефоном цвета Барби. Она сделала удивленное лицо для снимка.

«Алло! Кто звонит? Весна?!» — написала звезда.

Поклонники восхитились женственным образом Кристины. Многие в очередной раз отметили, что она очень похожа на свою маму. «Как пела ваша мама — эй вы там на верху! Сейчас я к вам приду», «Кристина, весна идет, весне дорогу», «По глазам видно, застали врасплох», «Вот это красотка», «Какая классная», «Мне нравится ваша прическа», «Крутая, наряд прям весенний и стильный», — прокомментировали пост подписчики.

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