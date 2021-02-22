Еще совсем юные: как выглядели Орбакайте и Пресняков в начале своего романа

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый кадр, на котором можно увидеть ее старшую дочь, актрису Кристину Орбакайте, и первого гражданского мужа, музыканта Владимира Преснякова – младшего. На снимке они запечатлены в самом начале своего романа. Звезды в те годы были неимоверно счастливы вместе.

«Молоденькие и влюбленные. Красивущие», «Красивая была пара. Как все-таки жаль, что они расстались», «Какие они тут юные и чудесные», «Еще бы их не узнать. Наши любимые артисты», «Ей было всего 15 лет, когда они начали встречаться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков–младший были вместе с 1986 по 1997 год. В 1991 году от этих отношений в столице Англии, Лондоне, на свет появился их общий сын Никита Пресняков. Он пошел по стопам звездных родителей и стал музыкантом.

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Сегодня Кристина Орбакайте счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, от которого родила дочь Клаву. Пресняков-младший женился на певице Наталье Подольской, которая подарила ему уже двоих сыновей.

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