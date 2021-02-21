Джинсы палаццо, скинни и бойфренды: Пугачева, Асмус, Орбакайте и другие выбрали ультрамодные брюки из денима

Джинсы, как экспертно подметила имидж-стилист Лариса Тимиряева в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro, одна из самых популярных и практичных вещей в гардеробе современной модницы. О том, какие модели брюк из денима окажутся в тренде в весенне-летнем сезоне 2021 года, узнаем на примере звездных модниц.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова после расставания с рэпером Тимати оказалась в центре всеобщего внимания. Яркая девушка знает, как произвести благоприятное впечатление на своих фолловеров. Для каждого выхода в свет модель подбирает исключительно трендовые образы на острие. Так, Настя позировала в актуальных джинсах с подворотами.

«Джинсы — самая популярная вещь в гардеробе. В наше динамичное время, когда в основе любого, особенно повседневного образа, лежит удобство и комфорт, джинсы оказались в фаворитах. А мода на сложносочиненные стили и сочетание несочетаемого в одном образе, сделали джинсы незаменимой составляющей модных луков», — отметила Тимиряева.

Валерия

Валерия, несмотря на свой новый статус, выглядит невероятно молодо и свежо. У певицы появилась первая внучка. Малышку Селин звездной чете подарили Арсений Шульгин и его жена Лиана. Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина вполне может дать фору даже более юным артисткам.

«В лидеры вырвались джинсы прямого фасона длины в пол. Они стройнят, визуально выравнивают ноги и удлиняют их, тем самым вытягивая весь силуэт. Такой фасон джинсов просто идеально подходит для создания образов в стиле «кэжуал шик» в сочетании с классическим верхом. Очень красиво и эффектно носить их с обувью на каблуке», — добавила имиджмейкер.

Алла Пугачева

Еще одна обладательница стройных ножек Алла Пугачева. Певица тщательно следит за своим имиджем. Выглядеть красиво, как говорит артистка, ей хочется для мужа шоумена Максима Галкина и детей — семилетних двойняшек Гарри и Лизы.

«Мода на более прямые фасоны вернули в список трендов джинсы МОМ (mom jeans). Они подвинули собой популярные бойфренды. Эти модели часто путают, но все же МОМ имеют более высокую посадку и более прямой крой, благодаря которому ноги кажутся более ровными. У данной модели плотно к телу прилегает только пояс, а линия бедра свободна, что помогает скрывать недостатки. Среди популярных (mom jeans) не только прямые, но и слегка зауженные к низу. Эта модель джинсов самая универсальная и идет практически всем. МОМы также универсально комплектуются. Если не хотите заморачиваться с созданием образов, то приобретайте именно эту модель», — уточнила стилист.

Юлия Савичева

Вслед за женой шоумена Максима Галкина трендовые джинсы МОМ появились в гардеробе и выпускницы «Фабрики звезд» Юлии Савичевой.

«Чаще «мамины» брюки (mom jeans) встречаются в укороченном варианте, но модные дизайнеры советуют приобретать модели с полноценной длиной и укорачивать их самим, подворачивая. Вообще, подвороты — одна из модных деталей джинсов», — отметила Лариса.

Юлия Высоцкая

Жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского отдает предпочтение повседневному стилю в одежде. Стильный гардероб Юлии Высоцкой состоит из простых и комфортных вещей: тут можно увидеть джинсы, пиджаки, футболки, водолазки.

«Но джинсы-бойфренды не теряют своей популярности. Они были, есть и будут, пока будет актуальна тенденция мужского стиля в женской моде. Грубоватые бойфренды придают образу расслабленности и шарма за счет столкновения инь и ян. Даже выделился отдельный модный тренд — джинсы, заправленные в сапоги. И просто идеально в него вписываются именно бойфренды. Этот жокейский прием и ранее был в моде, но не был самостоятельным трендом», — отметила имиджмейкер.

«Мода на объем и оверсайз нашла свое отражение и в джинсах. Утрированная свобода в фасоне и длине просто на пике популярности. Причем носятся такие джинсы как длинными, так и с подворотами. Такие модели идеально комплектуются в комфортный стиль спорт-шик», — заверила Тимиряева.

Кристина Асмус

Кристина Асмус обратила внимание модниц на трендовые джинсы палаццо. Бывшая жена юмориста Гарика Харламова при всей своей хрупкой фигуре, знает как выгодно подчеркнуть талию.

«Среди объемных моделей большой популярностью пользуются джинсы палаццо. Если в прошлом году их носили в более укороченных моделях, то в этом году лидируют более длинные в пол. Объем снизу всегда требует равновесия сверху. С ними можно сочетать плечевую одежду с акцентом на плечи. Расширение к низу в сочетании с расширением сверху, визуально сужает талию. Поэтому такую модель очень хорошо носить, демонстрируя подтянутый пресс с кроп-топом, с укороченной футболкой с поролоновыми плечами, с жакетом «Спенсер». Можно уравновесить объем просто добавив объемные солнечные очки, объемные серьги или колье. Для обладательниц «низкого» бедра такую модель джинсов лучше носить с обувью на устойчивом каблуке», — уточнила стилист.

Ольга Бузова

Ольга Бузова отдает предпочтение джинсам с лампасами. Экс-ведущая проекта «Дом-2» всегда выглядеть стильно, в ее гардеробе едва ли удастся найти случайные вещи.

«Как ни старались дизайнеры, им не удалось вывести из модного списка полюбившиеся модницам джинсы скинни. Интерес к ним не пропадает и из моды они не выходят, по крайней мере на период всего 2021 года», — отметила Тимиряева.

«Модной новинкой среди джинсов стали модели с небрежным, асимметричным срезом на штанинах, а также с боковыми разрезами», — уточнила имиджмейкер.

Кристина Орбакайте

49-летняя Кристина Орбакайте от моды не отстает. В ее гардеробе появились актуальные джинсы с вставками из материи другого оттенка. Об этом тренде нам там также рассказала стилист. Всем модницам стоит взять на заметку.

«Еще одна новинка —это техника «пэчворк», примененная в джинсах. Джинсы, в которых имеют место куски джинсовой ткани другого оттенка или вообще другой ткани. Создается эффект заплаток. А двухцветные джинсы — еще одна модная тенденция», — добавила стилист.

«Если кратко, то нет моделей джинсов, которые были бы в антитрендах. Очень важно, чтобы выбранная модель украшала вашу фигуру. В любой поясной одежде главное — посадка. А еще, в это непростое время, дизайнеры ввели в моду модные штучки «микро тренды», которые способны обновить уже имеющуюся модель джинсов, сделав образ ультрамодным без каких-либо материальных затрат», — уточнила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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