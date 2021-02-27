«Снимаю стресс»: 52-летняя Стриженова в алой юбке-карандаше и блузке с рюшами устроила танцы

Екатерина Стриженова уже больше 20 лет ведет передачу «Доброе утро» и помогают россиянам зарядиться энергией на весь день. Так как она публичная личность, женщина старается хорошо выглядеть и вдохновлять тех, кто ее видит. Каждый раз она тщательно подбирает образы для эфиров. Зачастую ей помогают стилисты. Уже длительное время артистка также ведет телешоу «Время покажет», где поднимаются серьезные темы.

Если раньше ее соведущим был Артем Шейнин, то теперь она работает с Русланом Осташко. Более того, в начале года Екатерина показала новую студию, в которой теперь снимается каждую неделю. Накануне она поделилась кадрами, на которых предстала в алой юбке-карандаш и белоснежной блузке с рюшами в тон туфель на шпильке. Увидеть телеведущую в ярком нарде с глубоким декольте можно не часто в передаче. А так как был вечер пятницы, 26 февраля, она не удержалась и устроила танцы.

«Снимаю стресс в конце эфира», — пояснила звезда.

Образ 52-летней Стриженовой восхитил поклонников. Многие поразились тому, в какой форме находится телеведущая. «Ох, Катя, танцуйте чаще», «Образ у вас сногсшибательный», «Какая грация», «Как мне нравится ваша фигура, юбки сидят идеально», «Словно испаночка», «Добавьте кастаньеты», «Какая красотка, ну просто восхитительно», «Новый ведущий с вас должен брать пример», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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