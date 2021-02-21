Сама женственность: Стриженова в пудровой блузке на запах и юбке-карандаше продефилировала в «Останкино»

Телеведущая с трудом отработала длинную рабочую неделю, но при этом выглядела безупречно.

Екатерина Стриженова уже длительное время работает на телевидении. Она снималась в кино, а также до сих пор играет в театре. Поклонники восхищаются тем, сколько энергии у артистки. При этом вечера она предпочитает проводить дома с семьей. Уже больше 30 лет звезда счастлива с Александром Стриженовым. Они вырастили дочек: Анастасию и Сашу. Теперь радость паре доставляет маленький внук Петр.

Примечательно, что в 52 года Екатерина может похвастаться не только моложавой внешностью, но и стройной фигурой. На работе она часто появляется в платьях, которые подчеркивают ее тонкие щиколотки. А вот декольте телеведущая предпочитает не открывать. Накануне Стриженова приехала в «Останкино» на съемки. Это был шестой рабочий день, так как впереди праздник — День защитника Отечества.

По словам артистки, ей было сложно выдержать длинную рабочую неделю. При этом выглядела она безупречно. Екатерина предстала в шелковой блузке на запах пудрового розового оттенка. Наряд дополняла юбка-карандаш и широкий пояс. Также телеведущая надела туфли на каблуке. Она продефилировала по коридорам студии. Женщина подчеркнула свою талию женственным образом.

«Какая длинная рабочая неделя, но никто не жалуется… пандемия нас многому научила!» — отметила звезда эфира.

Поклонники восхитились красотой Стриженовой. Многие отметили, что образ телеведущей идеально ей подходит. «Моя самая любимая телеведущая!», «Как вам идет розовый», «Юбки-карандаш подчеркнули вашу красоту», «Фигура у вас роскошная», «Красотка наша», «Ваши образы прекрасны», «Все чаще носите юбки, это круто», «Такая стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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