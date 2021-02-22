«Зимний вечер»: 52-летняя Стриженова отметилась в трикотажном костюме с лебедями и платком в тон

Екатерина Стриженова часто проводит время в загородном доме с семьей. Она не скрывает, что на работу ей приходится ездить даже в выходные. В ночь на 31 декабря телеведущая даже заночевала в студии, чтобы встретить утро с каждым регионом России. А недавно женщина отработала шесть дней перед праздником 23 Февраля. Уже вечером она решила устроить прогулку с семьей и посиделки у костра, чтобы развеяться.

Если Стриженова на работе демонстрирует элегантные и сдержанные образы, то в обычной жизни ей нравится облачатся в уютные и стильные луки. Так, для прогулки она облачилась в трикотажный костюм с принтом в виде лебедей. Примечательно, что в тон наряду на ее голове красовался платок. В зимнем сезоне этот головной убор потеснил шапки и шляпы. Также Екатерина надела белоснежную парку и кеды.

«Зимний вечер», — отметила она.

Телеведущая продемонстрировала, как можно носить платок, повязав его не туго, оставив объем. Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды стилист Элла Маковей.

«Екатерина выбрала трикотажный костюм и косынку с ярким принтом в виде лебедей. Народные мотивы в одежде для отдыха. Интересно и неизбито. Светлая парка, сумка на поясе и светлая обувь дополняют образ и не противоречат стилистически. Для зимнего вечера у костра очень удачный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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