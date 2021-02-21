«Какое счастье»: Полина Гагарина в блестящем мини-платье похвасталась стройными ногами

Полина Гагарина в прошлом году пережила не только карантин, но и развод со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Примечательно, что певица даже в непростых условиях не прекращала работать. Она постоянно ездила на съемки разных передач. Лишь недавно артистка позволила себе отдохнуть. В январе она успела понежиться на солнце на Мальдивах с дочкой Мией и сыном Андреем, а потом снова вернулась к работе.

Не так давно Полина побывала в Швеции, где сняла клип. После этого она успела повидаться с друзьями и даже пересеклась с Пелагеей. 20 февраля артистка выступила на публике. Для такого случая она выбрала один из своих броских образов. Девушка предстала в сверкающем мини-платье с открытым плечом. Гагарина дополнила образ босоножками. Она придала женственности луку, завив локоны.

«Какой вчера был замечательный концерт в backstаge. Уютный, домашний, очень теплый! Как я скучала! Какое счастье, что потихоньку все возвращается», — написала в соцсети звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие были рады видеть девушку и одарили ее комплиментами. «Какая сильная женщина!», «Красотка! А ноги!», «Платье прекрасное», «Миниатюрная, но голос — мощь», «Ох, вы прям богиня», «Любит ваши ножки», «Маниатюрная звезда», «Поля, красотка», «Платье ваше, прям попадание», «Стройная, прям очень», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: