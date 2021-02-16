«Смеялись, обнимались»: Гагарина в шелковом платье в пол встретилась с постройневшей Пелагеей

Две певицы не удержались и сделали совместное фото. Они принарядились и посекретничали. В прошлом году девушки пережили расставание с мужчинами.

Полина Гагарина не так давно вернулась из Швеции, где снялась в клипе. Певица много работает, несмотря на пандемию. При этом в январе она устроила себе отпуск на Мальдивах с детьми. Как известно, в прошлом году она рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Теперь на плечи девушки легло еще больше забот. Однако она не унывает, а старается находить радость в мелочах и даже пробует себя в новых амплуа.

На днях Полина делилась кадрами, как играет с дочкой Мией. А 16 февраля она отправилась на работу. Певица поделилась кадром из гримерки, где встретила свою коллегу Пелагею. Примечательно, что она тоже в прошлом году пережила развод. Артистка порвала отношения с Иваном Телегиным и сама воспитывает дочку Таисию. Более того, девушек объединяет опыт наставников в шоу «Голос».

Гагарина предстала в шелковом платье в пол ультрамаринового цвета. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. А Пелагея облачилась в платье в цветочек с белым воротником. Фанаты заметили, что она постройнела. Они предпочли не рассказывать, какое мероприятие их объединило в этот вечер.

«Встретились, смеялись, обнимались, секретничали! Поль, скучаю всегда!» — заявила звезда.

Поклонники были заинтригованы. Многие восхитились блондинками и одарили их комплиментами. «Лучшие, самые солнечные улыбки у вас! Самые красивые голоса», «О, этот красивый синий цвет», «Две звезды», «Полины Сергеевны», «Гагарина, ты как всегда самая красивая», «Прекрасные. Пелагея стала статуэткой», «Какие красивые», «Две свободные мамочки», — прокомментировали пост подписчики.

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