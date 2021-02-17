«Только посмотрите на это!»: Гагарина в рыжих ботфортах и кремовом свитере отправилась к портнихе

Певица подбирает себе новые наряды к 8 марта. Она намерена всех впечатлить.

Полина Гагарина редко говорит о личной жизни. Певица предпочитает, чтобы публика ценила ее за творчество и работу. В прошлом году она пережила развод с Дмитрием Исхаковым. Артистка длительное время не давала комментариев, а потом подтвердила, что снова свободна. Теперь она сама воспитывает дочку Мию. Более того, от первого брака у нее также есть сын Андрей. Еще несколько месяцев назад девушка отметила, что у нее начинается новый этап в жизни.

Во время праздничных концертов Полина всегда предстает на публике в роскошных вечерних нарядах. Чаще всего она отдает предпочтение корсетам, пайеткам и стразам. А теперь впереди у звезд новые выступления. Девушка решила начать подготовку к 8 марта. 17 февраля она отправилась к портнихе, чтобы определиться с образами для выступлений. Гагарина предстала в джинсах, кремовом свитере оверсайз и рыжих ботфортах.

«Готовимся к концерту 8 март! Приходите все!» — заявила она.

Девушка стала демонстрировать сверкающие обрезки тканей.

«Вы только посмотрите на это! Вы не подумайте, что я продаю ткани», — пошутила певица.

Позже Полина надела на голову пояс-ободок в сверкающих камнях. Она покрасовалась на камеру.

«Боже, это что за Нефертити! Или Клео?» — спросила звезда у фанатов.

Большая часть подписчиков посчитала, что Гагарина похожа на Нефертити. Они одарили ее комплиментами. Артистка не перестает восхищать их своей неиссякаемой энергией и чувством стиля.

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