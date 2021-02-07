Семейная тренировка: Полина Гагарина оделась в одном стиле с трехлетней дочкой

Полина Гагарина за последние месяцы успела сняться в нескольких проектах. Девушка после развода со вторым мужем Дмитрием Исхаковым не сидит без дела. Певица даже стала актрисой и запечатлелась в сериале «Бывшие». Она не скрывает, что начала новую жизнь. Даже гардероб артистка обновила. Теперь она все чаще появляется на публике в женственных образах. Несмотря на занятость, свободное время звезда посвящает детям.

Недавно Полина отдохнула на Мальдивах с сыном Андреем от первого брака и трехлетней дочкой Мией от Исхакова. По слухам, с девушкой был ее новый возлюбленный, но эту информацию она пока не комментирует. После отпуска ей пришлось на несколько дней уехать в Швецию, где блондинка снимала клип. Лишь накануне Гагарина вернулась домой. Свой выходной она посвятила дочке, с которой провела парную тренировку.

Певица оделась в одном стиле с малышкой. Они предстали в велосипедках и футболках-слим. При этом Полина предпочла цвет хаки, а ее наследница — светло-серый.

«Активнее», — командовал тренер. «Мам, вот», — показала девочка. Давай, я все повторяю, что ты делаешь», — заверила артистка.

Девушке пришлось прыгать, скакать и бегать. Также она стояла в планке и делала другие упражнения. 33-летняя певица давно занимается спортом. Она привыкла держать себя в форме. А дочка зачастую составляет ей компанию.

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