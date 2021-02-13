Леди совершенство: Анна Нетребко в твидовом платье по фигуре сводила сына в Мариинский театр

Анна Нетребко в январе приезжала в Россию. Тогда она провела новогодние каникулы, показывая интересные места в Москве сыну Тьяго. Более того, несколько раз певица смогла выступить в Большом театре. А потом оперная дива вернулась в Вену, где живут уже длительное время. Она наслаждалась размеренной жизнью, так как там еще не сняты ограничения в связи с коронавирусом. Однако в феврале артистка вновь приехала на родину.

На этот раз Анна проводит время в Санкт-Петербурге. У нее запланировано несколько концертов. Свободное время она посвящает культурно-развлекательным программам. Накануне звезда посетила не только Эрмитаж, но и музей Иллюзий. В соцсети она делилась снимками, на которых дурачилась с наследником и мужем Юсифом Эйвазовым. Оперная дива была облачена в розовые джоггеры и свитер с принтом.

А вот вечером 13 февраля Нетребко отправилась в Мариинский театр. На этот раз она насладилась балетом, а не выступала на сцене. Для такого случая певица облачилась в силуэтное твидовое платье, подчеркнувшее ее стройные ноги. Сапоги на шпильке, серебристый клатч и волосы, собранные в низкий хвост с бантом дополнили вечерний образ. Наследника она облачила в костюм и футболку.

«Как же давно я не была в Мариинке в качестве зрителя! А особенно на балете! А тем более на „Баядерке“» — похвасталась звезда.

Поклонники отметили, что оперная дива постройнела. Многие также восхитились тем, как вырос ее сын. «Тише так классно в пиджаке и сразу уже такой взрослый», «Всегда такая стильная и красивая», «Элегантная леди, с очень элегантным кавалером», «Этот лук просто чудо», «Любуюсь вами, вашей красотой, великолепным вкусом, замечательно что приобщаете сына к прекрасному», «Тишка, такой джентельмен элегантный», — прокомментировали пост подписчики.

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