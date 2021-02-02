Дива в любой обстановке: Нетребко в пальто цвета фуксия и замшевых сапогах приехала на конюшню

Анна Нетребко в начале года приехала в Россию. Почти месяц она провела в Москве, показывая сыну Тьяго интересные места. Артистка возила его в музеи и театры. Также оперная дива успела сама выступить на сцене несколько раз. Ко всему прочему, она повидалась с родственниками. А недавно певица вернулась в свою квартиру в Вене. Пока она изредка уезжает, чтобы дать концерты там, где нет локдауна.

В последнее время Анна снова стала радовать мужа Юсифа Эйвазова кулинарными изысками. Певица может приготовить блюдо из любых продуктов, которые находит в холодильнике. Очередной день она провела не только у плиты, готовя плов с бараниной, но и на конюшне. Нетребко отправилась на прогулку и забрела в место, где размещены стойла для лошадей. Белоснежного коня артистка с радостью покормила.

Примечательно, что певица вновь продемонстрировала отменное чувство стиля. Свой монохромный образ с черной водолазкой и бархатными сапогами она разбавила пальто прямого кроя цвета фуксия. Сочный оттенок розового добавил изюминку луку. Анна собрала волосы в пучок и дополнила наряд крупными сережками.

Поклонники уже давно восхищаются умением дивы всегда выглядеть стильно и женственной. К слову, всегда тепло отзывает об артистке даже Александр Васильев. Историк моды не раз давал певице советы касательно моды и образов.

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