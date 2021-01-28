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Голливудский шик: Нетребко в сверкающем платье-бюстье в пол из органзы выступила в Барселоне

Оперная дива дала первый концерт в «Лисео», сменив несколько броских образов.

Голливудский шик: Нетребко в сверкающем платье-бюстье в пол из органзы выступила в Барселоне
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко одна из самых известных оперных певиц в мире. Ее вокалом восхищаются миллионы людей, а чувство стиля девушки давно покорило историка моды Александра Васильева, певца Филиппа Киркорова и других знаменитостей. Не так давно артистка гостила в России с семьей. Она показала, что даже в лютые морозы можно выглядеть стильно. Также звезда успела несколько раз выступить на сцене Большого театра.

В Вене, где Анна живет уже много лет, пока не сняты ограничения в связи с пандемией. Певица тяжело переживает локдаун, поэтому обрадовалась, когда смогла прилететь в Барселону. Несмотря на ее переживания, концерт в театре «Лисео» состоялся. Оперная дива смогла порадовать публику своим вокалом. Более того, она сменила несколько образов. Для начала Нетребко предстала в пышном шифоновом платье. 

Потом оперная дива переоделась в платье-бюстье в пол черного цвета с россыпью страз. Драпировка в виде воланов в области декольте придала образу изюминки. Анна собрала волосы, открыв шею. Крупные серьги с бриллиантами дополнили ее вечерний аутфит. Поклонники одарили звезду овациями. Многие признались, что давно не видели такой красоты на сцене.

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