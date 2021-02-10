Истинная леди: Водянова в белоснежной юбке плиссе и пудровой блузке запечатлелась в своем доме

Модель позировала в своем особняке с Антуаном Арно. Она решила похвастаться стильными нарядами в рамках фотосессии.

Наталья Водянова может похвастаться не только большой семьей, но и эффектной внешностью. Модель воспитывает пятерых детей. При этом ей удалось сохранить стройную фигуру. Она живет в Париже в особняке, куда переехала чуть больше года назад. Девушка счастлива в браке с Антуаном Арно. Лишь в минувшем году они узаконили отношения. Модель официально стала частью одной из богатейших семей в мире.

Поклонники восхищаются красотой Натальи. Многие следят за ее образами, так как модель следит за трендами и носит люксовые наряды. Недавно девушка отправилась по делам в стеганом пуховом пальто. А вот дома она предпочитает носить элегантные и приятные по цвету луки вместо халатов.

Так на днях жена Арно приняла участие в фотосессии, чтобы показать украшения. Водянова позировала у окна в своем особняке в блузке цвета припыленной розы и белоснежной юбке плиссе. Платок на голове и минималистичные сережки дополнили ее лук.

Потом модель переоделась в белые джинсы и розовый свитшот. Она стала позировать на плюшевом диване, показывая украшения на руках.

Поклонники одарили девушку комплиментами. Многие не могли поверить, что ей 38 лет. «Какая же чувственная и нежная!», «Это просто прелесть», «Вы красотка! Идеальная женщина!», «Вот как удается выглядеть такой юной», «Нежная, как весенний ландыш», «Вы прекрасны и гармоничны!», «Наталья, вы такая чудесная и женственная», «Настоящая русская красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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