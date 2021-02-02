«Милый сюрприз»: Водянова в стеганом пальто цвета хаки и кожаных сапожках предстала на работе

Наталья Водянова не так давно приезжал в Россию. Несколько недель она показывала своим старшим детям бескрайние Северные просторы страны. А вот новогодние праздники девушка уже отметила со всей своей семьей в Париже. Как известно, она вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно в прошлом году, но вместе они уже почти 10 лет. Пара воспитывает сыновей Максима и Романа. От прошлых отношений у модели также есть дети: Лукас, Нева и Виктор.

Еще несколько дней назад Наталья беззаботно гуляла с сестрой по Парижу, показывала, как муж резвится дома с собакой и принимала гостей. Теперь девушка вернулась к работе. Она уже отметилась на модном показе, где дефилировала в роскошных платьях. 2 февраля модель отправилась на работу. У дверей ее встретил курьер, который передал ей подарок — чашку с чаем от бренда Louis Vuitton. Водянова выглядела стильно в эффектном стеганом пальто цвета хаки Sara Battaglia. Образ дополнили сапоги на каблуке из кожи и маска Ульяны Сергеенко.

«Это был такой милый сюрприз! Спасибо тебе», — написала в соцсети звезда.

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