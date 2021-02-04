«Два очень счастливых дня»: Брежнева прогулялась с мужем в стеганом пальто-пуховике, как у Водяновой

Вера Брежнева в свое время выступала в группе «ВИА Гра». Потом она стала строить сольную карьеру, а композитор Константин Меладзе женился на эффектной блондинке. Влюбленные не скрывают своих чувств друг к другу, но крайне редко делятся совместными фото. Пока у них нет общих детей, но певица мечтает, что подарит избраннику двоих наследников. От первого брака у нее есть дочки Соня и Сара.

3 февраля Вера отметила свой день рождения. Весь день она предпочитала молчать. Как оказалось, певица уехала в Санкт-Петербург с мужем и сестрами. На скором поезде они добрались до культурной столицы и сняли квартиру с пианино. Еще ночью девушку поздравили дочки по видеосвязи, а утром артистка отправилась завтракать в кафе «Счастье» и гулять по городу. Брежнева поделилась кадрами, на которых предстала в стеганом пальто-пуховике цвета хаки. Наряд дополнила черная вязаная шапка-ушанка и массивные ботинки.

Примечательно, что в таком же наряде на днях предстала Наталья Водянова. Модель живет в Париже, где в модной аутфите она отметилась на работе. По всей видимости, вкусы девушек совпали.

«Прошло два очень счастливых дня. Телефон я использовала только для съемок. И сегодня расскажу о том, как все было. Свой день рождения я решила отпраздновать в Санкт-Петербурге и выехала туда заранее. 2-го вечером уже были там», — рассказала звезда.

По словам Брежневой, их сопровождало солнце, а утром выпал снег. Девушка получила цветы от близких и музыкальные подарки. Она не скрывала своего счастья.

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