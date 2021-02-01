Образ в одной гамме: Барановская в сливочной шубе и белоснежных сапогах посетила монастырь

Юлия Барановская уже длительное время сама воспитывает троих детей. После расставания с Андреем Аршавиным, который так и не женился на девушке, не только не опустила руки, но и смогла построить карьеру на телевидении. Теперь бывшая избранница футболиста тепло дружит с именитыми персонами. Она регулярно ведет фестиваль «Жара», общается с Андреем Малаховым и несколько раз в год возит наследников в разные страны.

В последнее время Юлия полюбила зимние прогулки. Она регулярно посещает светские рауты, гуляет с детьми и ходит в гости. На минувших выходных девушка решила увидеться с подругами. Они отправились в монастырь на экскурсию. При этом Барановская выбрала стильный монохромный наряд. Она предстала в храме в сливочной шубе, белой юбке плиссе и сапогах в тон. Ее голову покрывал шерстяной платок.

«Вчера прекрасным воскресным утром встретились в Донском монастыре, прогулялись, послушали интересную экскурсию. Свое название он получил в честь Донской иконы Божией Матери. По одной из версий, она невероятным образом избавила Москву от хана Казы-Гирея. Благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы орды неприятеля были изгнаны за стены города. В ходе экскурсии узнали и о чудотворных иконах, о Музее архитектуры и спасенных горельефах из храма Христа Спасителя, и о патриархе Тихоне — было очень познавательно», — поделилась звезда.

Некоторые поклонники заметили, что телеведущая выглядела стильно, но оделась не совсем по погоде. «Очень красивый наряд! Этакая Снегурочка», «Вы замерзли, видно. Этот прекрасный светлый образ не для русской зимы», «Классная шубейка!», «Ну ты нарядилась в церковь», «Наряд, скорее, для подиума, чем для храма», «Такая красивая, наряд роскошный», «Вся в белом, это необычно», «Стильная наша», — прокомментировали пост подписчики.

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