«Это тренд в Америке»: Бузова с хвостами-шарами и в канареечном костюме отметилась на работе

Ольга Бузова редко уходит в состояние уныния. Обычно это касается личных проблем. После расставания с Давой она решила на некоторое время уйти из поля зрения и побыть наедине с собой. Девушка даже покинула свою квартиру в Москве и переселилась к подругам за город, где провела несколько дней. Однако 3 февраля она вернулась к работе. Телеведущая в стильном аутфите с кожаной юбкой повеселилась с Владом Кадони.

А на следующий день, уже посетив массаж и салон красоты, Ольга предстала на съемках посвежевшая и отдохнувшая. Она решила похвастаться новым образом. Девушка облачилась в костюм канареечного цвета с узкими укороченными брюками и жакетом. К шелковой блузке были подобраны белоснежные мюли. Бузовой сделали необычную прическу — два хвостика, которые местами были объемными. Такую укладку называют хвосты-гирлянды, хвосты-пузыри или хвосты-шары.

«Я все жду, когда я стану рекламным лицом Zara, Bershka. Нет, я могу и другие вещи носить. Мне вообще нравится носить красивые вещи. Но Zara в последние годы очень радует. Такой костюмчик , туфельки еще с лета остались. Желтый цвет и прическа какая клевая. Сейчас это в тренде в Америке, а я создаю тренды в России. Девчонки, берите на заметку такую прическу. Делается быстро и легко. Еще макияж умопомрачительный сегодня», — похвасталась звезда.

Она призналась, что у нее будет длинный съемочный день, так как планируется снять два эфира. Ольга находилась в хорошем настроении. Однако ее вывели из себя комментарии, что она должна оплатить отцу лечение зубов. Телеведущая подчеркнула, что содержит родственников, поэтому чужие указания слушать не будет.

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