«Она шикарная»: Ольга Бузова в нежно-голубой шубе и с сумкой Bottega Veneta поехала на работу

Ольга Бузова лишь четыре года назад рассталась с Дмитрием Тарасовым. Развод с футболистом был для нее очень болезненным. И вот в свой день рождения снова зимой она разорвала отношения с Давидом Манукяном. Пока телеведущая не готова раскрывать подробности размолвки. При этом она плакала несколько дней, а потом собралась с силами, чтобы отметить 35-летие с друзьями. Дава тоже хранит молчание. Он лишь публикует грустные смайлики, готовясь выпустить новый трек.

А 2 февраля Ольга решила распаковать подарки. Она была ошарашена, увидев колье Cartier, туфли и сумки из ЦУМа. Девушка также получила несколько шуб. В одной из них она сразу поехала на работу. Телеведущая покрасовалась в нежно-голубой шубе оверсайз и с сумкой Bottega Veneta. На ее шее был бирюзовый платок Louis Vuitton — один из подарков Ксении Бородиной.

«Уже подарочек один на мне. Другой тоже взяла с собой. Тороплюсь очень на работу, много дел. А эта шубка, она шикарная. Этот подарок мне прислали еще до дня рождения. Платочек тоже уже на мне. Я узнала, что шарфик и косметичку Louis Vuitton мне подарила Ксюха», — заявила Бузова.

Поклонники восхитились стильным аутфитом звезды. Многие отметили, что дома у нее теперь целое состояние, оформленное в люксовые обновки. Ольга всех поблагодарила и отметила, что давно так не радовалась подаркам.

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