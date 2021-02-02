Уже улыбается: Бузова в рубашке с воротником и трендовой юбке мидакси устроила танцы с Кадони

Телеведущая приехала на работу в обновках. Она смогла на время забыть о невзгодах.

Ольга Бузова начала год с громких событий. Сначала она отметила свое 35-летие, а потом заставила поклонников переживать, так как девушка рассталась с Давидом Манукяном. Телеведущая несколько дней плакала и едва не сорвала съемки. Потом банкет в честь 35-летия, теплые слова друзей и релакс в детокс-клинике помогли ей прийти в себя. Лишь 2 февраля она нашла силы, чтобы начать распаковывать подарки.

А уже вечером Ольга поехала на работу. Она с радостью облачилась в небесную шубу и платок Louis Vuitton. Девушка отметила, что в восторге от дорогостоящих презентов. В студии она переоделась в наряд для эфира. На этот раз телеведущая предстала в белой блузке с овальным воротником и кожаной юбке мидакси полусовбодного кроя. Именно такой фасон юбок в моде в этом сезоне. Бузова дополнила аутфит лоферами на массивной подошве.

«Как вам такой образ? Готовлюсь к шоу», — похвасталась она.

Вскоре пришел Влад Кадони. В этот момент девушка танцевала перед зеркалом под свой новый хит. Парень не растерялся и присоединился к танцам. Он зажигательно двигался вместе с коллегой.

«Танцор диско подъехал», — отметила телеведущая.

Поклонники заметили, что Ольга снова начала улыбаться. Многие признались, что ее необычный образ пришелся им по вкусу. Отметим, что пока девушка не раскрывает причины ссоры с Давой. Но блогер уже намекнул в песне, что хотел бы ее вернуть.

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