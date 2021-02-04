Яркий casual: Юля Савичева поддержала тренд на джинсы-бойфренды с подворотами

Певица Юлия Савичева следит за популярными трендами, а самые главные из них претворяет в жизнь. На этот раз артистка решила создать образ в стиле casual, сделав акцент на щиколотки. Девушка надела джинсы-бойфренды с подворотами, к которым добавила белую блузу и туфли-лодочки на шпильке нюдового оттенка. Снимком поделилась в своем Instagram.
«Какая красивая! Огонь! Красотка!» — писали пользователи Сети.
Добавим, стилист Ольга Трофимова ранее отмечала, что Юлия выбрала правильного цвета деним – немного «вареный», который хорошо гармонирует с цветом ее волос. Модный эксперт отметила, что певица подобрала не только правильную палитру, но и хорошую посадку для своей фигуры.