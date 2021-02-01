«Чем проще, тем эффектнее»: Юлия Савичева туго обтянула бедра джинсами с высокой посадкой

Популярная рыжеволосая исполнительница Юлия Савичева явно претендует на звание иконы стиля Instagram. В последнее время красавица демонстрирует очень интересные аутфиты на своей страничке. Каждый из них заслуживает отдельного внимания и разбора с тем, чтобы его можно было повторить девушкам, обладающим такими же параметрами, как у звезды.

больше по теме Тotal black: Юлия Савичева облачилась в трикотажное облегающее платье с высоким разрезом по ноге Стилист Лариса Тимиряева оценила аутфит певицы для Teleprogramma.pro.

На этот раз Юлия Савичева предстала в джинсах, белой блузе и нюдовых лодочках. Стилист Ольга Трофимова назвала образ певицы и простым, и сложным одновременно.

«Юлия Савичева — девушка, обладающая светлой, почти фарфоровой, кожей, — обратила внимание Ольга Трофимова в беседе с Teleprogramma.pro. — Рыжие девушки и девушки с веснушками в этом сезоне очень популярны, это топ всех глянцевых журналов. Что касается образа, Юлия Савичева выбирает правильного цвета деним — синий, немного вареный, который круто гармонирует с оттенком ее волос. С одной стороны, джинсы — базовая вещь, но с другой, подобрать идеальный цвет и посадку — это искусство. Чтобы не утяжелять образ, певица выбрала блузку с открытыми плечами, которые популярны в этом сезоне. Открытые плечи, белый цвет верха, рыжие волосы — и просто, и сложно одновременно этот образ подан. С цветотипом Юлии Савичевой важно не переборщить с оттенками тканей — тут, чем проще, тем эффектнее. Именно это мы и видим. Правильно подобран золоченый ремень в фактуре питона, он подчеркивает линию талии и является акцентом и изюминкой образа».

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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