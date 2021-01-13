Юлия Савичева: «Мы с мужем очень хотим второго ребенка»

Популярная певица рассказала о жизни на две страны и поделилась планами на этот год.

В это сложно поверить, но впервые мы услышали песню «Если в сердце живет любовь» в исполнении Юлии Савичевой 15 лет назад. За эти годы певица вышла замуж, родила дочь Аню, записала множество других достойных песен. В жизни Юлии было немало сложных моментов, но, к счастью, приятных тоже было немало — обо всем этом артистка говорила в интервью нашему журналу.

«Со свекровью подружилась сразу»

— Юля, только что все мы отмечали Новый год. Что вы подарили на праздник дочке и супругу?

— Мужу я подарила бейсболку и компьютерную игру Cyberpunk 2077, выхода которой он очень ждал. А у Ани была целая гора подарков под елкой. Она еще в декабре написала письмо Деду Морозу по принципу «что вижу, то и хочу». Мы подарили ей конфеты, фломастеры, надувной замок, детский велосипед, на котором она уже успела покататься.

— Ваша 3-летняя дочь живет в Португалии с родителями мужа, вы с супругом постоянно ездите к ним. Почему получилось именно так, какие в этом плюсы и минусы? Как вы общаетесь, отмечаете праздники?

— Мы навещаем Аню регулярно каждые полтора-два месяца. Но из-за пандемии разлука затянулась, и мы не виделись уже четыре месяца. Плюс в том, что в Португалии у нас большой дом в сельской местности. Своя земля, бассейн, сад, овощи с грядки. Аня ходит в садик. Сравните все это с жизнью в квартире в центре Москвы. Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку. Это совсем другое ощущение от восприятия родителей.

Мы сейчас часто общаемся в онлайн-режиме. Я каждое утро провожаю Аню в детский сад по видеосвязи. Спрашиваю у нее, что она ела на завтрак, что ей снилось. А еще я рисую ей все, что она попросит. Высылаем эти рисунки по электронной почте, а Аня их разукрашивает. Обязательно читаю ей книжки. У нас есть целая традиция — корчить рожи всей семьей по видеосвязи, а бабушка это все фотографирует. В день рождения дочки мы были в Португалии и устроили грандиозный праздник. Аню поздравили в садике, а мы ждали ее — украсили дом, завернули подарки, я приготовила торт. Масса эмоций!

— Как устроен быт ребенка в Португалии? С какого возраста там идут в школу? Какие секции, кружки вы выбрали для дочери?

— Быт ребенка в Португалии особо ничем не отличается. Детский садик с 10 утра и до 5 вечера, два выходных — суббота и воскресенье. Когда Аня приходит из садика, мы обязательно гуляем, катаемся на велосипеде, ездим на океан. Ане очень нравятся детские площадки, любит кататься с горок, но сейчас они закрыты из-за пандемии.

В Португалии культ семьи. Там обожают детей и позволяют им делать все — в разумных пределах. С ними играют, поддерживают, уделяют много времени и внимания. Дети чувствуют себя любимыми даже с посторонними. В детских садах они развиваются, учатся с детьми разных возрастов. Маленькие тянутся за взрослыми, а взрослые помогают маленьким. В школу дети идут с 6 лет. Кружки и секции сейчас не работают из-за коронавируса, но я задалась целью плотно изучить этот вопрос и отдать Аню на занятия, как только появится такая возможность.

— Знаю, у вас дружеские отношения со свекровью, а это ведь редкость…

— Со свекровью мы подружились, как только я пришла к ним домой. Я переехала к Аршинову (музыкант Александр Аршинов, супруг Юлии. — Ред.), когда мне исполнилось 18 лет.

Меня удивила демократичность Ирины Александровны. Она очень современная женщина, но в то же время сердобольная. Беспокоилась за меня, как за собственного ребенка, — помню, как я свалилась с болезнью, и она ухаживала за мной. Ирина Александровна постоянно отстаивала мою точку зрения в ссорах с мужем.

— Представляю, как ноет материнское сердце, когда нет возможности увидеть ребенка. Как вы с мужем в этой ситуации поддерживаете друг друга?

— Разлука с ребенком дается очень тяжело. Все привыкли, что каждые полтора-два месяца мы с мужем прилетаем в Португалию. Чем больше времени мы находимся вдали от Ани, тем сложнее становится. Спасает видеосвязь, мы созваниваемся по несколько раз в день и болтаем часами, читаем, играем. Благодаря этому у ребенка не создается ощущения, что мы давно не виделись. С мужем поддерживаем друг друга разговорами. Еще помогает работа, в которую мы уходим с головой.

— У вас были какие-то новогодние выступления, записи?

— Конечно, в конце года я принимала участие в огоньках и концертах, которые показали по телевизору в новогоднюю ночь. А 6 января у меня состоялся концерт в Турции.

«Однажды я не смогла встать с дивана»

— Современная музыка достаточно своеобразна. Что из приемов, которые в ней используются, вам интересно, а что, наоборот, неприемлемо? И что нужно сделать для того, чтобы песня стала хитом?

— В современных песнях мне не нравится использование мата, невнятный текст. Очень не люблю, когда певцы кичатся в текстах богатством. Единственное, что я могу выделить для себя, — это новое звучание и ритмика, которые можно использовать в дальнейшем.

Песни прежде всего должны быть исполнены искренне, от сердца, с душой — только так они дойдут до слушателя. Невозможно заранее знать, какая именно песня точно выстрелит. Можно сидеть и рассуждать о том, что именно эта песня будет хитом, но она не выстреливает, а те, на которые не делали ставок, становятся мегахитами. Если бы все знали тот самый секрет хита, не было бы бесконечного творческого поиска.

— Сериал «Не родись красивой» был невероятно успешен, звучавшая в нем ваша песня «Если в сердце живет любовь» в те годы стала для кого-то гимном любви, для других — символом разлуки. А какой период в жизни вы тогда переживали?

— Это был период после «Евровидения» (артистка представляла Россию на конкурсе в 2004 году. — Ред.), в планах не было никаких треков. Вдруг мне звонят с предложением записать «Если в сердце живет любовь» к сериалу «Не родись красивой».

Я моментально влюбилась в эту песню. Никто не ожидал такого ошеломительного успеха. «Если в сердце живет любовь» ассоциируется с моим характером и видением мира в целом. Это мой гимн: «Оставайся такой, как есть», настоящей, искренней, а главное — в сердце должна жить настоящая любовь. Я очень стараюсь не потерять эти качества, сохранить в себе детскую непосредственность и открытость.

— В этом году исполнится уже 18 лет с момента выхода «Фабрики звезд» с вашим участием. Какой момент в проекте был для вас самым сложным, а какой — самым радостным?

— Сложнее всего в период «Фабрики» мне дались внутренние волнения. Педагоги часто говорили: «Юля, нужно взрослеть», «Юля, нужно становиться женственной». Тогда я была подростком и очень переживала на эту тему. Самое позитивное воспоминание — пятничные концерты, на которые мы выезжали.

Живя в закрытом пространстве, мы не видели того, что происходило за стенами звездного дома. Но именно на пятничных концертах мы встречались с людьми, которые за нас переживали и болели. В тот момент мы не могли поверить в популярность, которая мигом обрушилась на участников проекта. Ну и, конечно же, никогда не забуду, как я со слезами пела свою первую сольную песню — «Высоко». Это вызвало большой резонанс.

— Вы бы отпустили дочь на вокальный конкурс? Сейчас есть «Голос. Дети», где к детям звезд у публики часто предвзятое отношение…

— Я ни в коем случае не буду беречь своего ребенка от подобного. Объясню, что хорошо, а что плохо, помогу разобраться в отношениях с людьми. Но ни в коем случае не стану навязывать ей своих интересов. Если Ане что-то понравится и она захочет этим заниматься, я поддержу. Не думаю, что окружающие будут как-то негативно относиться к по-настоящему талантливым детям.

— В юности вы пережили сложный период, связанный с анорексией…

— Мой дневной рацион был очень скудным — пара йогуртов или пачка чипсов. Параллельно я испытывала большие физические нагрузки — ездила из школы до дома на большие расстояния в метро, занималась танцами. Такой режим и привел меня к анорексии. Хорошо, что не доходило до потери сознания. Несмотря на то что ситуация была непростой, мысль о похудении меня не покидала. Я продолжала стремиться к уменьшению веса.

В пятнадцать лет мое давление было очень низким, кружилась голова, темнело в глазах, я чувствовала недомогание. При росте 160 см я весила всего лишь 38 кг. Помню, как однажды я не смогла встать с дивана. Тогда родители и вызвали скорую.

Приехали врачи, измерили давление и объяснили, что если я не буду есть, то мое состояние ухудшится, я окажусь в больнице. В шестнадцать лет я прошла кастинг на «Фабрику звезд» и стала участницей проекта. Уже в звездном доме продюсер проекта Макс Фадеев отозвал меня в сторону и сказал: «Ты должна питаться нормально, в противном случае тебя здесь не будет». Я начала возвращаться к нормальному питанию — ела то же, что и все участники. Каждый день был расписан по минутам: тренировки и занятия под пристальным надзором педагогов. Времени переживать за вес не осталось.

— Как выглядят ваши личные и профессиональные планы на этот год?

— Проводить с ребенком больше времени. Хочется, чтобы Аня пошла в разные интересные кружки. А что касается рабочих планов, то это новые синглы, клипы и возобновление гастролей, по которым я очень соскучилась.

— А о пополнении в семье не думали?

— Когда я была маленькой, мечтала о родных братьях и сестрах, но, к сожалению, я у родителей единственный ребенок. То желание из детства меня мотивирует. Поэтому мы с мужем очень хотим второго ребенка.

Личное дело

Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в Кургане. Выступает на сцене с 4 лет. В 16 лет стала финалисткой «Фабрики звезд-2», а уже в 17 представляла Россию на «Евровидении» в Турции. Выпустила восемь студийных альбомов. Замужем за музыкантом и композитором Александром Аршиновым, у пары растет дочь Анна.