Акцент на стройные ноги: Кети Топурия скрыла фигуру под нарядами оверсайз после родов

Солистка группы «А’Студио» в конце января стала мамой во второй раз. Пока она предпочитает не показывать область живота, прибегая к стилистическим хитростям.

Кети Топурия после развода с Львом Гейхманом долгое время не могла обрести счастье. Ее роман с рэпером Гуфом был красивым, но закончился так же резко, как и начался. Почти два года назад девушка повстречала дипломата Льва Деньгова. Между ним сразу пробежала искра. Не так давно влюбленные сыграли свадьбу. Они отказалась от пышного праздника, устроив банкет для близких. Тогда певица уже носила под сердцем ребенка.

21 января Кети родила долгожданного сына Адама. Она всего несколько дней провела в элитной столичной клинике, а потом муж забрал ее домой. Девушка познакомила малыша с сестрой Оливией. Пятилетняя девочка от первого брака обрадовалась появлению братика. Теперь она любуется крохой, когда он спит и зацеловывает ему пятки. Солистка группы «А’Студио» с радостью хвастается семейной идиллией, но свою фигуру пока не показывает.

Ранее Кети признавалась, что во время первой беременности поправилась всего на 10 килограммов, которые сразу ушли после родов. Когда она вынашивала сына, то тоже выглядел достаточной стройной. Теперь дома артистка ходит в джемпере оверсайз мандаринового цвета. Она скрывает область живота, подчеркивая стройные ноги.

На первой прогулке с сыном Топурия предстала в розовом трико и объемном пуховике. Она снова с помощью стилистических уловок вытянула силуэт, скрыв недостатки фигуры. Поклонники восхищаются тем, как выглядит певица. Для многих она давно стала настоящей иконой стиля. Теперь фанаты ждут, когда девушка вернется на сцену.

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