Уже с волосами: Кети Топурия в джемпере оверсайз предстала с маленьким сыном на руках

Кети Топурия после расставания с Львом Гейхманом стала сама воспитывать дочку Оливию. Девушка не запрещает бизнесмену видеться с наследницей. Долгое время она не могла найти новую любовь. После неудачного романа с рэпером Гуфом певица встретила дипломата Льва Деньгова. Их отношения стали развиваться стремительно. Сначала они стали жить вместе, а уже спустя год солистка «А’Студио» объявила о помолвке.

Не так давно Топурия сыграла свадьбу. Свадебное платье подчеркивало ее округлившийся живот. Тогда девушка не скрывала, что беременна. 21 января в одной из элитных столичных клиник артистка родила долгожданного сына. Мальчик получил имя Адам. На днях певицу выписали вместе с малышом. Деньгов привез супругу домой, где ее ждали охапки цветов. А 28 января Кети сначала похвасталась детской комнатой в кремовых тонах, а потом поделилась фото с новым членом семьи.

В кадре девушка позировала в лимонном джемпере оверсайз на фоне кроватки с балдахином. Топурия держала на руках крохотного сына, облаченного в синий комбинезон. Лицо Адама было спрятано, но виднелись густые темные волосы.

«Я так тебя люблю», — написала звезда.

Коллеги и поклонники восхитились нежным фото и поздравили артистку. ««Поздравляю, дорогая!!!! Это всегда такое чудо, счастья», — заявила Светлана Лобода. «Какие сладкие», — умилилась Глюкоза. «Что такое счастье…», — присоединился Игорь Крутой. «Счастья вам, милая Кэти!», «Какой он малюсенький», «Вы прекрасно выглядите», «Уже с волосами, какое чудо», «Он точно в маму», «Прекрасный кадр», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Напомним, что у Деньгова есть дети от первого брака: сын Леонид, дочь Шошана. Он является действующим советником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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