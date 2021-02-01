Проявление любви: Топурия показала, как пятилетняя дочка зацеловывает пятки маленькому брату

Кети Топурия никогда не скрывала, что мечтает о большой семье. От первого брака она растит дочку Оливию. Со Львом Гейхманом певица рассталась в 2017 году. После этого она долго не могла обрести счастье в личной жизни. Однако ее встреча с дипломатом Львом Деньговым изменила ее жизнь. Артистка вскоре стала жить с ним в особняке, а во время отпуска девушка получила предложение руки и сердца. Свадьба состоялась в ноябре, когда она уже носила под сердцем ребенка.

Поклонники с нетерпением ждали, когда артистка снова станет мамой. Малыш появился на свет 2 января в одной из элитных столичных клиник. Кети родила сына Адама. Уже спустя несколько дней муж привез ее домой. Дома они сделали ремонт и установили детскую кроватку с балдахином. Теперь артистка наслаждается материнством. Она не спешит возвращаться на сцену. Обрадовалась рождению братика и пятилетняя Оливия. Она гладила мамин живот, когда ждала встречи с новым членом семьи.

Недавно Топурия показала, как девочка играет с крохой в колыбельке. Теперь солистка группы «А’Студио» подловила наследницу, которая расцеловала маленькие пятки братика. Певица с умилением наблюдала за этой картиной. Поклонники и вовсе признались, что растрогались. «Какая прелесть», «Как это трогательно! Оливия в восторге от братика!», «На это можно смотреть бесконечно», «Это чудесно», «Такая она хорошая», «Кудряшка милая», — прокомментировали пост подписчики.

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