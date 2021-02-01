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Тина Канделаки вслед за Ксенией Бородиной облачилась в трендовый пуховик Prada

Телеведущая похвасталась новым зимним нарядом. Как оказалось, ее вкус совпал со вкусом коллеги.

Тина Канделаки вслед за Ксенией Бородиной облачилась в трендовый пуховик Prada
Тина Канделаки. Фото: Globallookpress.com

Тина Канделаки на признавалась, что раньше стилисты ей подбирали образы для эфиров. Многие старались подчеркнуть ее грузинские корни. Со временем телеведущая сама стала выбирать себе одежду. Она любит женственные наряды с акцентом на ногах и талии. При этом девушка редко демонстрирует глубокое декольте. В 45 лет она может похвастаться стройной фигурой. Звезда эфира регулярно занимается спортом, о чем любит рассказывать.

Этой зимой Тина носит пальто и шубы. Однако на Москву надвигаются очередные заморозки, поэтому звезды поспешили утеплиться. Телеведущая тоже не обошлась без обновок. На очередной прогулке она предстала в лосинах и в объемном пуховике Prada c поясом. Наряд дополнили лоферы, а вот щиколотки девушка оставила открытыми. Канделаки свои нарядом подчеркнула стройные ноги. Она прогулялась по заснеженным улицам.

«Спросили меня на днях о том, как звучит мое личное идеальное признание в любви. Но этот секрет останется со мной», — написала звезда.

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki/

Поклонники отметили, что бизнесвумен подобрала стильный монохромный наряд. К слову, точно такой же пуховик, который стоит около 350 тысяч рублей, купила на днях и Ксения Бородина. Неожиданно вкусы коллег совпали. «Дьявол носит Prada», «Тина всегда красивая», «Такой крутой пуховик», «Выглядите потрясающе», «Как то не совсем по погоде», «Что за мода на короткие брюки», — прокомментировали пост подписчики.

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