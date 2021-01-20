Канделаки позировала в шубе из натурального меха, как у Климовой и Лопыревой

В то время как многие российские звезды выбирают теплые и объемные пуховики, Тина Канделаки отдает предпочтение натуральному меху. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в шикарной шубе кофейного оттенка. В подобных ранее выходили в свет Екатерина Климова и Виктория Лопырева. На днях модель вернулась в Москву из теплых краев.

«Шуба огонь! Тина, Вам так образ идет! Шубка выглядит превосходно! Куколка! Вау!» — писали пользователи Сети. Правда, некоторые подписчики телеведущей возмутились тем, что она выбрала наряд из натурального меха.

«Лучше бы выбрала экомех!! Зачем вам такая шубка?! Пуховики в моде, срочно снимайте», — писали фанаты Канделаки.

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