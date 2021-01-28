«Постоянно надо тратиться»: Бородина примерила сверкающее мини-платье с дутым пуховиком Prada

Телеведущая призналась, что копить деньги у нее не получается. Очередной шопинг не обошелся без люксовых обновок.

Ксения Бородина не скрывает, что любит тратить деньги на одежду. Каждый сезон она обновляет гардероб не только себе, но и дочкам Марусе и Теоне. Совсем недавно телеведущая перебрала вещи на полках и избавилась от того, что уже не носит. Освободив место, она решила отправится на шопинг и порадовать себя очередной порцией обновок. На этот раз девушка обратила внимание на трендовую обувь и верхнюю одежду.

В минувшем году Бородина уже хвасталась ботинками Prada, которые стоят около 100 тысяч рублей. А накануне она купила похожую обувь на массивной подошве, но уже белого цвета. После этого в бутике телеведущей приглянулся дутый пуховик Prada с ремнем и большими карманами. Она примерила его с новыми ботинками и сверкающим мини-платьем. К слову, такой пуховик стоит около 350 тысяч рублей.

«Как копить на что-то деньги, когда ты женщина и тебе постоянно надо тратиться на всякую фигню?!» — посетовала звезда.

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