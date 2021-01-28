Девичник: Анна Бузова в черном платье-жакете и брюках в сетку со стразами повеселилась с сестрой

Ольга Бузова в компании родственницы побывала на празднике у подруги. Весь вечер они провели на набережной в ресторане.

Ольга Бузова за последние недели пережила много приятных событий и не очень. Девушка в день рождения рассталась с Давой. Она не скрывает, что переживает из-за произошедшего, но подробности не рассказывает. Телеведущая только намекнула, что блогер плохо с ней обращался и даже изменял. В трудный момент Ольгу поддержали близкие. Одной из них была ее сестра Анна.

больше по теме Вечер морепродуктов: Бузова в силуэтном алом платье и сверкающих лодочках поужинала в ресторане Телеведущая поздравила лучшую подругу с днем рождения и насладилась приятным вечером.

На банкете, который Ольга закатила в честь 35-летия, ее сестра тоже появилась. Она в черном лаконичном брючном костюме предстала на публике. Многие отмечают, что брюнетка очень похожа на знаменитую родственницу. Спустя день, они снова увиделись. На этот раз Бузова-старшая заставила себя прийти на день рождения лучшей подруги Яны. Она облачилась в алое платье-футляр и туфли-лодочки. Сестра артистки тоже принарядилась. Она выбрала платье-жакет черного цвета и необычные брюки в сетку со стразами, которые придали аутфиту пикантности.

Девушки поздравили именинницу, а также насладились морепродуктами в ресторане «Чайка» на набережной. Вечер закончился салютом и танцами.

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