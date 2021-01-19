Словно девочка: 33-летняя Полина Гагарина облачилась в алый свитер оверсайз и заплела косы

Певица не стала скрывать и намекнула, кто ее вдохновил на перемены в имидже.

Полина Гагарина недавно провела две недели на Мальдивах. После развода с Дмитрием Исхаковым и напряженного декабря, когда у артистов всегда много съемок и выступлений, она решила отдохнуть на островах с сыном Андреем от первого брака и трехлетней дочкой Мией. По слухам, артистку также сопровождал новый возлюбленный. Однако пока она не подтверждала, что у нее новый роман. А вернувшись в столицу звезда вновь приступила к работе.

Очередной день у Полины прошел очень насыщенно. Она приехала на съемки, где поэкспериментировала с имиджем. Сначала девушке сделали пучок-ракушку. Она даже покрасовалась с необычной укладкой, устроив танцы в черном платье. А вот позже у певицы локоны уже были заплетены в две тонкие косички. Более того, Гагарина переоделась в алый свитер оверсайз. Она сразу намекнула, кто стал ее вдохновителем зимнего образа.

«Когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима…» — спела звезда.

Поклонники удивились тому, как точно ей удалось скопировать знаменитый лук Алсу из клипа на песню «Зимний сон», Многие даже отметили, что артистки чем-то похожи. «Ого, какая прелесть», «Полина, прям девочка», «Как точно спето! И выглядите — прям юная Алсу», «Чудеса перевоплощений», «Даже если бы не пели, догадаться легко», «Нужен был белый свитер, а так прям попадание», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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