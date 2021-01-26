Акцент на ложбинку: Ходченкова в рубашке с пайетками продемонстрировала нижнее белье на публике

Светлана Ходченкова редко появляется на публике. Она обычно много работает, поэтому встретить ее на вечеринке — большая удача. 38-летняя девушка обладает точеной фигурой. Она не скрывает, что занимается спортом, а год назад актриса дразнила поклонников, танцуя на пилоне. В последнее время артистка стала посещать приемы и модные показы. Элегантность звезды вызывает у поклонников восхищение, как и ее чувство стиля.

Накануне Светлана отправилась в ресторан. Для выхода в свет она выбрала пикантный вечерний наряд. Девушка предстала в брюках клеш и блестящей рубашке с пайетками, которая просвечивала на свету. Актриса не стала застегивать рубашку, засветив нижнее белье и ложбинку. Ходченкова завила локоны и сделала неброский макияж, подчеркнув Природную красоту. За бокалом шампанского она за происходящим в зале.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что даже такой наряд на ней нее смотрится вульгарно, а лишь ее украшает. «Ах, какая», «Вот она — истинная красота русской девушки!», «Клевая и очень обаятельная стройняшка!», «Шикарная женщина милая кривая и одевается чудесно модно», «Какая вы легкая и нежная», «Такой пикантный образ», «Очаровываете с первого взгляда», — прокомментировали пост подписчики.

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