«Такие гены нужно передавать»: 37-летняя Ходченкова в розовом боди восхитила рельефностью фигуры

Светлана Ходченкова является одной из самых привлекательных отечественных актрис. Ей не раз приходилось играть роковых красоток. Одной из ее ярких ролей стала Илона из сериала «Домашний арест». К слову, в обычной жизни девушка тоже старается выглядеть элегантно.

Светлана доказала, что в ней скрыто много талантов. Она делилась кадрами, на которых танцевала на пилоне. Теперь ей снова удалось удивить публику. В соцсети актриса опубликовала чувственные кадры из фотосессии. Она позировала в нежно-розовом боди. Наряд подчеркнул ее грудь и позволил оголить массивные бедра. Ходченкова была без макияжа и с распущенными волосами.

Поклонники не ожидали, что 37-летняя артистка обладает таким телом. Многие осыпали ее комплиментами. «Жаль, ноги целиком не поместились», «Шикарный образ», «Светлана, восхищаюсь вами! У вас редкая красота — вы прекрасны и с макияжем, и без!», «Свежая, естественная. Круто без макияжа. Все бы так себе позволяли», «Молодость, это всегда красиво», «Такие гены нужно передавать по наследству!! А не только демонстрировать в инсте», «Вот это рельеф», — прокомментировали пост подписчики.

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