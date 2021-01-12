Стиль во всем: Ходченкова на отдыхе в Домодедово устроила дефиле в дубленке оттенка кэмел

Такие модели шуб сейчас в тренде, кроме того, отлично спасают в мороз.

Многие отечественные звезды на рождественских каникулах поспешили в теплые страны. В Дубае сейчас нежатся под жарким солнцем Александр и Анжелика Ревва, Оксана Самойлова и Джиган, Тимати и Анастасия Решетова. Наслаждаются цивилизованным пляжным отдыхом в Майами Анна Банщикова, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров с детьми.

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А вот Светлана Ходченкова решила остаться в России, выехав в домодедовский загородный клуб, где стоимость проживания начинается от 3,5 тыс. рублей в сутки. На территории комплекса, кроме деревянных домиков, есть баня с горячим чаном на улице, ресторан и кафе. В общем-то и все, основное направление отдыха здесь – неспешные прогулки по лесу вдали от городской суеты.

На природу актриса примерила маскулинную дубленку в пол по типу русского тулупа светлого оттенка кэмел. Такие шубы сейчас в тренде, о чем ранее рассказывал стилист Александр Рогов, кроме того, они обладают и другим отличным качеством – отлично сохраняют тепло.

Судя по всему, Светлана в восторге от своего одеяния, в личном блоге она выложила несколько фотокадров в ней. И даже устроила импровизированное дефиле в распахнутой шубе по снегу.

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