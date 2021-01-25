Царевна Лебедь: Водянова в платье из белых перьев предстала на показе нидерландского модельера

Наталья Водянова в минувшем году появлялась на показах мод в качестве гостьи. Более того, всю работу она выполняла дистанционно. Девушка успела соскучиться по светским раутам. Даже от пышного банкета в честь свадьбы она отказалась из-за пандемии, ограничившись росписью в парижской мэрии. Зато модель смогла больше времени уделить семье и детям. А не так давно она ездила в Грецию, где повидалась с сестрой Ксенией.

В этом году Наталья успела принять участие в показе мод. Она стала одной из главных моделей на шоу нидерландского модельера Айрис ван Херпен. Ей достался очень эффектный и необычный образ Царевны Лебедя. Девушка показала, как ее готовили к выходу на подиум. Она облачилась в мини-платье по фигуре из белых перьев. От наряда шли тонкие прутики с маленькими перышками, которые колыхались от каждого движения. Даже диадема была собрана из перьев, а специальный механизм прокручивал их, делая головной убор живым.

«Последние штрихи», — написала Водянова.

Перед тем, как она продефилировала, образ модели тщательно осмотрели. Наряд дополнили необычные лодочки с крыльями. Наталья продемонстрировала свою фирменную походку. Ее красота сразила публику. Девушка получила сотни комплиментов.

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