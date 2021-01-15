«Из Амстердама»: Водянова сделала селфи в трикотажном платье по фигуре и кожаном поясе-корсете

Модель совершила первое путешествие в этом году. Она решила похвастаться своим образом в кэжуал стиле.

Наталья Водянова не так давно отметила 38-летие. Модель до сих пор востребована в индустрии моды и может дать фору более молодым коллегам. И это при том, что она мама пятерых детей. Минувшей осенью девушка сыграла свадьбу с французским миллиардером Антуаном Арно. Они вместе уже девять лет, но не спешили регистрировать свой союз. Новогодние праздники русская красавица провела в своем особняке в Париже.

На днях Наталья успела принять дома гостей и снять видео с одним из сыновей. В декабре она несколько недель путешествовала с детьми по России. А теперь у нее случилась поездка по работе, поэтому она разлучилась с родными. На этот раз модель прилетела в Амстердам. Первмы делом девушка похвасталась новым образом. Водянова облачилась в трикотажное платье с разрезом сзади, где пришита оригинальная ткань плиссе, которая выглядит словно хвост; Образ она также дополнила панамой Ульяны Сергеенко, а талию подчеркнула кожаным поясом-корсетом бордового цвета.

«Когда вы не можете полностью рассмотреть селфи, поэтому вы вешаете обувь на стену», — пошутила звезда.

За ее спиной действительно висели ботинки на крючке. «Открытка из Амстердама», — подписала она кадр.

К слову, она также не забыла про защитную маску. Поклонники восхитились не только ее аутфитом, но и точеной фигурой. «Красота! Чудесный образ! Мой любимый образ — хорошее настроение с утра», «Нереальная красота», «Стройняшка», «Хочу такую же фигурку», «Оригинальное платье», «Бабочка махаон?!», «Вот это шик», «Наташа — вы прелестны, просто необычайно!» — прокомментировали пост подписчики.

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